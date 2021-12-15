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05:12, 15 декабря 2021

Дочь Алексея Навального получит сегодня присужденную ему премию Сахарова «За свободу мысли»

Дочь российского политика Алексея Навального Дарья получит сегодня присужденную ему премию Сахарова «За свободу мысли». Вручение состоится на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Сам оппозиционер находится в заключении в покровской колонии по делу Ив Роше и не сможет участвовать в церемонии. Как ожидается, там будет присутствовать его ближайший соратник Леонид Волков.


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