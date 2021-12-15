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04:10, 15 декабря 2021

ВОЗ: Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 270 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 270 миллионов. Скончались свыше 5 миллионов 310 тысяч пациентов. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Больше всего случаев заражения зафиксировали в США, Индии и Бразилии. Прививку от коронавируса сделали более 8 миллиардов 200 миллионов человек.
Ранее в ВОЗ допустили, что новый штамм коронавируса «омикрон» может привести к росту количества госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19. По данным организации, омикрон уже обнаружили в 77 странах, в том числе в России.


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