ВОЗ: Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 270 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 270 миллионов. Скончались свыше 5 миллионов 310 тысяч пациентов. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Больше всего случаев заражения зафиксировали в США, Индии и Бразилии. Прививку от коронавируса сделали более 8 миллиардов 200 миллионов человек.

Ранее в ВОЗ допустили, что новый штамм коронавируса «омикрон» может привести к росту количества госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19. По данным организации, омикрон уже обнаружили в 77 странах, в том числе в России.