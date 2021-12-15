Ереван и Баку договорились о перезапуске железнодорожного сообщения между странами. Армения получит доступ по железной дороге в Иран и Россию. Об этом написал в Фейсбуке премьер-министр республики Никол Пашинян после трехсторонней встречи в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, стороны заверили его в своей приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.