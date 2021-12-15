Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил приверженность суверенитету Украины. Об этом он сказал во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. В коммюнике говорится, что Макрон вновь поддержал освобождение пленных, открытие контрольно-пропускных пунктов и прекращение огня. Решение по этим вопросам может быть принято по случаю празднования Нового года, отмечают в Париже. Макрон также призвал Путина оказать свою поддержку по гуманитарным мерам. Стороны договорились вновь провести переговоры до конца года.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе прошедших накануне телефонных переговоров обе стороны изложили свое видение ситуации с Украиной. Путин, в частности, привел примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом минских соглашений.