Вашингтон подтвердил готовность снять санкции с Тегерана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент США Джо Байден дал четко понять — он вернется к соблюдению обязательств в рамках СВПД, если Иран сделает то же самое.

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия договорились с Ираном не вводить против него санкции в обмен на отказ от разработки ядерного оружия. В 2018-м тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения, и возобновил против него санкции. В ответ Тегеран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх дозволенного уровня. В сентябре текущего года нынешний глава Белого дома Джо Байден сказал, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран предпримет аналогичные шаги.