Американский космический аппарат Parker Solar Probe впервые «коснулся» Солнца. Как сообщили в пресс-службе NASA, аппарат пролетел через верхние слои атмосферы светила и взял оттуда образцы частиц и магнитных полей. Отмечается, что «новая веха знаменует собой один гигантский скачок в солнечной науке». «Прикосновение к веществу, из которого состоит Солнце, поможет ученым раскрыть важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на солнечную систему», говорится в сообщении американского космического агентства.

Parker Solar Probe запустили для изучения Солнца в августе 2018 года. По плану на протяжении семи лет он должен подойти к нему на самое близкое расстояние, которого раньше не мог преодолеть ни один космический аппарат, — на 6 млн км.