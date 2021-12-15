«Роснано» предложило банкам признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд рублей

«Роснано», по данным РБК, предложило банкам в досудебном порядке признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд руб. Госкомпанию, объявившую в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, не устраивает, что банки брали с нее высокие проценты, не неся рисков. Документы, на которые ссылается агентство и чью подлинность подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров, направлены в адрес Совкомбанка, Промсвязьбанка и банка «Ак Барс».

Два собеседника РБК, близких к банкам — кредиторам «Роснано», подтвердили наличие подобных претензий. Один из них называет требования нелогичными, поскольку свои обязательства компания продолжает исполнять. Другой характеризует документ как «формальный»: по его словам, переговоры о реструктуризации начались задолго до отправки претензии.