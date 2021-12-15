В Молдавии задержали и обыскали российского журналиста, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Его остановили этой ночью на вылете из Кишинева в Москву и более часа удерживали, написал в Telegram депутат Госдумы от «Единой России» Артем Туров. По его словам, журналист снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли России и российских миротворцев в его урегулировании. «Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники, сотрудники Службы информации и безопасности открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам», — сообщил депутат. Он отметил, что Пегов достойно реагировал на происходящее и его отпустили.