В Молдавии задержали и обыскали российского журналиста, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Его остановили этой ночью на вылете из Кишинева в Москву и более часа удерживали, написал в Telegram депутат Госдумы от «Единой России» Артем Туров. По его словам, журналист снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли России и российских миротворцев в его урегулировании. «Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники, сотрудники Службы информации и безопасности открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам», — сообщил депутат. Он отметил, что Пегов достойно реагировал на происходящее и его отпустили.
2021-12-15T03:05:57+03:00
2021-12-15T03:05:57+03:00
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03:05, 15 декабря 2021
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