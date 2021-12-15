В Южном Судане почти 90 человек скончались от неизвестной болезни. Все они проживали в областях, которые недавно подверглись наводнению — сильнейшему для региона за последние 60 лет, сообщает BBC News. Первоначально власти предполагали, что причиной смерти была холера, однако исследования показали, что это не так. Всемирная организация здравоохранения отправила в регион группу быстрого реагирования для расследования и оценки рисков, связанных с распространением заболевания.
2021-12-15T02:08:58+03:00
2021-12-15T02:08:58+03:00
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02:08, 15 декабря 2021
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