В Южном Судане почти 90 человек скончались от неизвестной болезни. Все они проживали в областях, которые недавно подверглись наводнению — сильнейшему для региона за последние 60 лет, сообщает BBC News. Первоначально власти предполагали, что причиной смерти была холера, однако исследования показали, что это не так. Всемирная организация здравоохранения отправила в регион группу быстрого реагирования для расследования и оценки рисков, связанных с распространением заболевания.