Александр Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Белоруссии, граждан и организаций

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны, граждан и организаций. За это может грозить наказание в виде лишение свободы на срок от 6 до 12 лет, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства. В публикации говорится, что «реализация предусмотренных законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».
2021-12-15T02:08:19+03:00
2021-12-15T02:08:19+03:00
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02:08, 15 декабря 2021
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