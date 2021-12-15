Александр Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Белоруссии, граждан и организаций

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны, граждан и организаций. За это может грозить наказание в виде лишение свободы на срок от 6 до 12 лет, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства. В публикации говорится, что «реализация предусмотренных законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».