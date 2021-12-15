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02:08, 15 декабря 2021

Александр Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Белоруссии, граждан и организаций

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны, граждан и организаций. За это может грозить наказание в виде лишение свободы на срок от 6 до 12 лет, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства. В публикации говорится, что «реализация предусмотренных законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».


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