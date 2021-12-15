Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок впервые на этом посту обсудила ситуацию вокруг Украины со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава немецкого внешнеполитического ведомства назвала разговор «честным и откровенным обменом мнениями». По ее словам, она довела до Лаврова позицию Германии по поводу того, что территориальная целостность Украины не должна пострадать, необходим прогресс в переговорах в нормандском формате.
Сергей Лавров, со своей стороны, подчеркнул желание Москвы получить от Запада гарантии безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток. В сообщении МИД отмечается, что в России хотят, чтобы Германия, как страна-участница нормандского формата, оказывала влияние на власти в Киеве.
Министры обсудили также возможное введение безвизового режима для российской молодежи и сотрудничество в области водородных технологий.
Главы МИД Германии и России обсудили ситуацию вокруг Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок впервые на этом посту обсудила ситуацию вокруг Украины со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава немецкого внешнеполитического ведомства назвала разговор «честным и откровенным обменом мнениями». По ее словам, она довела до Лаврова позицию Германии по поводу того, что территориальная целостность Украины не должна пострадать, необходим прогресс в переговорах в нормандском формате.