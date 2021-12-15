Во Флоренции открыли памятник русскому писателю Федору Достоевскому. В этом итальянском городе он жил некоторое время, именно там в январе 1869 года завершил один из своих известнейших романов — «Идиот», объяснил посол России в Италии Сергей Разов. Памятник выполнил из бронзы российский скульптор Айдын Зейналов. Высота монумента вместе с постаментом составляет более трех метров. В церемонии открытия приняли участие представители российского посольства, власти Флоренции и области Тоскана, а также советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.