Во Флоренции открыли памятник русскому писателю Федору Достоевскому. В этом итальянском городе он жил некоторое время, именно там в январе 1869 года завершил один из своих известнейших романов — «Идиот», объяснил посол России в Италии Сергей Разов. Памятник выполнил из бронзы российский скульптор Айдын Зейналов. Высота монумента вместе с постаментом составляет более трех метров. В церемонии открытия приняли участие представители российского посольства, власти Флоренции и области Тоскана, а также советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.
2021-12-15T01:11:27+03:00
2021-12-15T01:11:27+03:00
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01:11, 15 декабря 2021
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