Владимир Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года. Это создаст много проблем для людей, сказал президент после доклада главы Минтранса Виталия Савельева. Министр, в свою очередь, сказал, что данную законодательную инициативу сняли с рассмотрения в Госдуме. По его словам, это было сделано, чтобы «углубленно посмотреть на все риски», которые возникают при использовании кодов, а также для обсуждения вопросов, возникающих у граждан. Савельев пообещал доработать законопроект.