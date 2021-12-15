Стоимость парковки в центре Москвы вновь повысится. С 24 декабря оставить автомобиль на 53 улицах обойдется в 450 рублей за час днем и 200 рублей — ночью. На 29 улицах тарифы снизят, чтобы перенаправить потоки автомобилей. Также увеличится число парковок только для местных жителей, где автомобилистам без парковочных разрешений запрещено стоять даже за деньги.

В дептрансе назвали повышение стоимости «необходимой» мерой, объяснив это загруженностью парковочных мест. Стоит отметить, что их количество столичные власти постоянно сокращают, вопреки жалобам и недовольству жителей столицы. Кроме того, даже нынешняя цена — 380 рублей в час – и так была одной из самых дорогих среди мировых столиц.