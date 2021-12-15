Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:09, 15 декабря 2021

Стоимость парковки в центре Москвы вновь повысится

Стоимость парковки в центре Москвы вновь повысится. С 24 декабря оставить автомобиль на 53 улицах обойдется в 450 рублей за час днем и 200 рублей — ночью. На 29 улицах тарифы снизят, чтобы перенаправить потоки автомобилей. Также увеличится число парковок только для местных жителей, где автомобилистам без парковочных разрешений запрещено стоять даже за деньги.
В дептрансе назвали повышение стоимости «необходимой» мерой, объяснив это загруженностью парковочных мест. Стоит отметить, что их количество столичные власти постоянно сокращают, вопреки жалобам и недовольству жителей столицы. Кроме того, даже нынешняя цена — 380 рублей в час – и так была одной из самых дорогих среди мировых столиц.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Мельников публицист

Что вы в итоге поддержали Вот за это вы призывали голосовать «против «Единой России»? Это вы считаете оппозицией? Вы не считаете нужным в свете таких заявлений тех, за кого вы призывали голосовать, публично признать ошибочность своих призывов?..

5 55 6 6045 14.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 123 6 16174 08.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 89 6 13668 10.12
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 242 6 44198 10.12
8читать ;смотреть
Новости

Суд в Белоруссии приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы Судебный процесс проходил на территории СИЗО-3 в закрытом режиме…

5 54 6 10461
Новости

Путин заявил британскому премьеру Борису Джонсону о необходимости начать переговоры о непродвижении НАТО на восток Тот в ответ предупредил о последствиях в случае обострения украинского конфликта…

5 26 6 5107
Блоги

Алла Борисова журналист

Глядя «оттуда» Если слушать речь нобелевского лауреата Дмитрия Муратова не из России, а, скажем, из Израиля, реакция на нее будет отличаться от реакции в России…

5 32 6 6482 12.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 42 6 9061 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Конституционный суд признал, что разговоры о пытках с подследственными незаконны По мнению судей это не имеет отношения к условиям содержания в СИЗО

5 25 6 16625
Блоги

Алексей Навальный политик

Мамочки, ну и цены Конечно, все это мне и раньше было понятно. Но вот так вот, оказаться в шкуре человека, который делает покупки, судорожно подсчитывая сумму в уме и говорит: «Вы знаете, пожалуй, скумбрию брать не буду», — впечатляет…

5 303 6 76223 14.12
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 103 6 26698 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

На Саммит демократий неча пенять, коли… Вот эти талантливые инновационные мозги как раз и «утекают» в более процветающие, свободные и, да, демократические и правовые государства. К сожалению, это отмечается и в России тоже…

5 121 6 31002 12.12
Новости

МВД будет уведомлять собственников о вскрытии квартир и автомобилей в течение суток Новый порядок одобрил министр Владимир Колокольцев…

5 24 6 6145
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Документы у вас не в порядке! Мы не людей хотели спасти, а прокричать, что первыми в мире изобрели вакцину. И у себя же ее зарегистрировали. Стремясь не к тому, чтобы получить нормальную научную и медицинскую оценку на международном уровне, а раструбить по всем каналам внутреннего телевизора…

5 88 6 23233 14.12
Новости

Майор полиции сообщила, что ее заставили уволиться из-за подписки в соцсетях на проекты Алексея Навального Юлия Суворова работала дознавательницей в МВД Томска…

5 27 6 8587
Блоги

+ Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове: пострадали 12 человек 00:06 Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове: пострадали 12 человек Подросток, устроивший самоподрыв выжил. Он находится в крайне тяжелом состоянии…

5 78 6 21724 13.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Российские власти впервые признали, что не предоставили ВОЗ полную информацию о российской вакцине «Спутник» Это связано с разночтениями в стандартах, но процесс идет, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 14 6 12581
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Родина очень ревнивая штука, как выясняется. И чем страшнее она становится, тем она становится ревнивее…

5 27 6 77922 08.12
#слушать 51:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Хотите ли вы, чтобы вашим соседом был полицейский?
5 17 6 7427 08.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Эхо грядущей войны Разговор Байдена с Путиным отчаянная – последняя? – попытка Запада предотвратить войну. Запад не хочет этой войны не столько из приверженности гуманистическим ценностям…

5 224 6 123407 08.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Красивая картинка последнего заседания Совета по правам человека безнадежно испорчена. Скандал на всю державу, да и на весь мир…

5 39 6 99621 13.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9355440
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5110796

Сегодня в эфире