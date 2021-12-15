В аэропорте «Шереметьево» усилили меры безопасности после сообщения о минировании более 20 самолетов

В столичном аэропорте «Шереметьево» усилили меры безопасности после получения информации о минировании более 20 самолетов. Анонимное сообщение поступило на электронную почту воздушной гавани, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, эвакуация не проводится, аэропорт работает в штатном режиме. На месте работают сотрудники полиции и кинологи.
2021-12-15T01:08:31+03:00
2021-12-15T01:08:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 15 декабря 2021
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