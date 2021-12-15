Бывший советник экс-президента Франции Эмманюэля Макрона арестован по подозрению в работе на российского миллиардера

Бывшего советника по безопасности экс-президента Франции Эмманюэля Макрона арестовали по подозрению в работе на российского миллиардера. Александра Беналлу обвиняют в коррупции и отмывании денег. По версии следствия, находясь на госслужбе и занимаясь охраной главы государства, он был причастен к заключению контрактов по обеспечению безопасности совладельца «Уральской горно-металлургической компании» Искандера Махмудова. Речь идет об охране объектов, детей Махмудова и самого миллиардера во Франции и Монако, сообщает французское издание Le Monde.

Ранее Беналла уже оказывался в центре скандала. Так, в ноябре ему вынесли приговор по делу об избиении протестующих в 2018 году. Он получил за это три года тюрьмы, два из которых условно, один — под домашним арестом.