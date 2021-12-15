В Брюсселе состоится саммит «Восточное партнерство»

Как ожидается, на повестке буде стоять пять вопросов.

Белоруссия не будет представлена на саммите, сообщил агентству РИА «Новости» высокопоставленный европейский источник. При этом сам вопрос Минска снимать не будут. Отмечается, что в ЕС обсудят вопрос отправки помощи демократическим силам страны, а также обществу и независимым силам республики.

Между тем, Украина, Грузия и Молдавия выступили за трансформацию «Восточного партнерства». Как сообщили в пресс-службе главы украинского МИДа, Киев намерен представить стратегическое видение дальнейшего взаимодействия с ЕС. Кроме того, будет поднят и вопрос внешней политики России, особенно в отношении Донбасса. С неким заявлением выступит и президент Молдавии Майя Санду, однако детали пока не раскрываются.

Кроме того, в рамках саммита должна состояться встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они, как ожидается, обсудят вопрос Нагорного Карабаха.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель высказал надежду на то, что в саммите будущего года Белоруссию будет представлять бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская.