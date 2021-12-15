К правозащитникам попал еще один видеоархив с записями пыток заключенных, объявил глава Gulagu.net Владимир Осечкин

К правозащитникам попал еще один видеоархив с записями пыток заключенных, объявил глава центра Gulagu.net Владимир Осечкин. На этот раз, по его словам, записи общим весом более 200 гигабайт касаются истязаний в исправительных учреждениях Забайкалья, а также Красноярского и Приморского краев, и охватывают период с 2016 по 2019 годы. Имя человека, передавшего видео, не разглашается.

Ранее тот же правозащитный центр начал публиковать другой архив, преимущественно с пытками и изнасилованиями в Саратовской области. Парламентарии начали подготовку законопроекта, вводящего отдельную статью Уголовного кодекса за пытки. Возбуждено несколько уголовных дел. Директор ФСИН ушел в отставку.

