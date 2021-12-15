Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал принять в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Между тем правительству будут переданы поправки к документу.

Глава комитета Василий Пискарев заявили, что региональные власти прислали положительные заключения на законопроект. Впрочем, некоторые субъекты выступили с дополнениями, которые, по словам депутата, уже направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой. Она является официальным представителем Белого дома при рассмотрении законопроекта. К выводу о необходимости одобрить закон профильный комитет пришел после консультаций с гражданами и врачами. Как выразился Пискарев, все, что беспокоит людей, нашло отражение в проекте постановления, которое Госдума будет изучать вместе с самой инициативой уже в этот четверг.

Напомним, документ предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли лишь с помощью кода о вакцинации или документа о медицинском отводе от прививки. Пискарев допустил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации введение кодов может и не потребоваться. В то же время глава комитета поддержал радикализацию закона, сообщает издание Знак.ком. Речь идет о возможности продлить действия предлагаемых норм после лета следующего года.

Накануне Госдума сняла с рассмотрения еще один правительственный законопроект, который предусматривал введение QR-кодов при посадке на самолеты и поезда. По словам спикера нижней палаты, это было сделано с учетом мнения россиян и обращений граждан.