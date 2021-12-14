Прокуратура США требует от участников штурма Капитолия компенсировать затраты на охрану здания и лечение пострадавших

Прокуратура в США требует от участников штурма Капитолия компенсировать затраты на охрану здания и лечение пострадавших. Соответствующий иск выдвинут генеральным прокурором столичного округа Колумбия против 31 обвиняемого по делу. Все они – члены двух правых группировок, признанных экстремистскими. Их действия сторона обвинения характеризует как «скоординированный акт внутреннего терроризма».

6-го января в здание Капитолия ворвались сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа – они пытались помешать утверждению итогов президентских выборов, согласно которым Трамп не смог переизбраться на второй срок. Погибли трое полицейских, десятки пострадали.

