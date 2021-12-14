ФАС вновь проанализирует цены на ковидные ПЦР-тесты, объявили в правительстве

Там отреагировали на запрос думского комитета по безопасности – депутаты обратили внимание, что такие тесты в клиниках стоят от 1500 рублей при себестоимости от 150 до 300. Кроме того, анализом ценообразования займутся и два думских комитета: по промышленности и защите конкуренции. Аналогичную проверку антимонопольное ведомство проводило летом.

Ранее сегодня на заседании комитета ГД по безопасности парламентарии решили поддержать правительственный законопроект о QR-кодах доступа в общественные места для привитых и переболевших.