Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус предупредил, что штамм коронавируса «Омикрон» распространяется с беспрецедентной скоростью

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус предупредил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется с беспрецедентной скоростью, и, возможно, присутствует уже во многих странах. В организации таковых насчитали уже как минимум 77:

«Семьдесят семь стран сейчас сообщили о случаях заболевания штаммом «Омикрон», и реальность такова, что он, вероятно, есть в большинстве стран, даже если его еще не обнаружили. «Омикрон» распространяется с очень быстрой скоростью, которую мы не видели ни с одним из других штаммов».

Ранее во ВОЗ заявляли, что «Омикрон» может стать доминирующим штаммом в Европе в начале следующего года.