РФС рассмотрит дело о российских выкриках болельщиков Московского клуба Динамо на матче с Зенитом 12 декабря

Об этом сообщили в контрольно-дисциплинарном комитете РФС. Там не исключают возможных мер в отношении болельщиков обеих команд.

Воскресный матч завершился со счетом 1:1. По его итогам, Зенит сохранил за собой лидерство в турнирной таблице Чемпионата России, Динамо занимает второе место.

