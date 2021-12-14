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22:32, 14 декабря 2021

РФС рассмотрит дело о российских выкриках болельщиков Московского клуба Динамо на матче с Зенитом 12 декабря

Об этом сообщили в контрольно-дисциплинарном комитете РФС. Там не исключают возможных мер в отношении болельщиков обеих команд.
Воскресный матч завершился со счетом 1:1. По его итогам, Зенит сохранил за собой лидерство в турнирной таблице Чемпионата России, Динамо занимает второе место.



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