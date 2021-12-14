Расмотрение апелляционной жалобы на арест ректора Шанинки Сергею Зуеву начнется 20 декабря.

Расмотрение апелляционной жалобы на арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву начнется 20 декабря. Это подтвердил «Эху Москвы» его адвокат Сергей Севрук.

Зуев проходит по делу о мошенничестве вместе с экс-замглавы Минпросвещения Мариной Раковой. По версии следствия, он может быть причастен к хищению более 20 млн рублей. Ему грозит до 10 лет.

Издание The Bell ранее писало со ссылкой на источники, что преследование фигурантов дела может быть связано с конфликтом вокруг господряда на поставку учебников для издательства «Просвещение»