Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила приговор белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому – его сегодня осудили на 18 лет колонии строгого режима.

«Я обескуражена скандальным приговором в отношении Сергею Тихановскому. Я много раз общалась со Светланой Тихановской, а также как жена и мать двоих детей, скажу, что это действительно возмутительное решение. (Костина В)

Весной прошлого года блогер Тихановский попытался зарегистрироваться кандидатом на президентские выборы, после чего на него завели дела об организации массовых беспорядков, препятствовании работе ЦИКа и другим статьям. Вместе с ним на сроки от 14 до 16 лет осудили нескольких его соратников.

