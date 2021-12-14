Приговор историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву в Петрозаводском городском суде огласят 27 декабря

Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери. Прокуратура запросила для него 15 лет колонии строгого режима.

Сегодня в социальных сетях проходит марафон в поддержку Дмитриева, в котором участвуют политики, журналисты, актеры и все, кто хочет его поддержать. Писатель Дмитрий Быков сказал, что Юрию Дмитриеву предъявлено оскорбительное обвинение:

Дмитриев возглавляет карельское отделение общества «Мемориал*», признанного иноагентом и известен раскопками останков жертв НКВД в урочище Сандармох. К настоящему времени он уже осужден на 13 лет колонии строгого режима.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.