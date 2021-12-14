Московские власти объявили о скором подорожании тарифов на общественный транспорт и городскую парковку

Рост цен на поездки в метро и на наземном транспорте связан с увеличением расходов на топливо, электроэнергию и инфраструктуру. В тарифе «Единый» стоимость поездки вырастет до 61 рубля. По карте «Тройка» разовый проезд подорожает сразу на 4 рубля. При этом для пассажиров, которые пользуются новейшей технологией оплаты с помощью лица – Face Pay, расценки останутся прежними. Изменения вступают в силу 2 января.

Плата за парковку затронет полсотни улиц в самом центре. В их числе Большая Никитская, Неглинная и Театральная площадь. Жилых домов там практически нет, но обилие ресторанов, магазинов и офисов притягивает горожан, из-за чего парковки почти всегда заполнены под завязку. Час стоянки на самых загруженных улицах обойдется водителям в 450 рублей.

Мэрия рассчитывает перенаправить водителей на другие улицы, где тарифы, наоборот, будут немного снижены. Новые расценки на паркинг в Москве начнут действовать с 24 декабря.

Отводка

Между тем компания «Яндекс» предупредила о росте цен на услуги такси в новом году.