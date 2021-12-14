Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». Супругов обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок за исполнение музыки на маршах протеста в Минске.
По тому же делу проходит в общей сложности шесть человек. Приговоры остальным пока не вынесли.
Двух лидеров белорусской фэнтези-фолк группы, игравших на акциях в прошлом году, получили по два года колонии
Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». Супругов обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок за исполнение музыки на маршах протеста в Минске.