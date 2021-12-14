Норвегия не присоединится к дипломатическому бойкоту Зимней олимпиады в Пекине

Это объявила глава МИД скандинавского государства. В ведомстве напомнили, что всегда поднимают вопрос прав человека в диалоге с властями Китая.

Ранее об инициативе бойкотировать игры чиновниками и членами официальных делегаций объявили власти США, Великобритании. Австралии и Канады. Спортсменам из этих стран не будут мешать участвовать в играх. Олимпиада стартует 4 февраля.

