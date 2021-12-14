Во Франции задержан бывший сотрудник администрации президента по делу о контракте с российским бизнесменом, — пишет местная газета «Паризьен». По ее данным, речь идет о расследовании финансовой прокуратуры, которая касается возможных случаев коррупции и уклонении от уплаты налогов. Задержанный Александр Беналла, по версии обвинения, использовал служебное положение для заключения контракта на охранные услуги с российским предпринимателем Искандером Махмудовым.

Ранее Беналла уже был осужден на три года по делу об избиении протестующих в мае 2018 года.