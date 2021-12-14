Президент Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами в новогодние праздники

Президент Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами в новогодние праздники. Соответствующее поручение министру финансов глава государства дал во время совещания с правительством. На эти цели из бюджета планируется выделить 8 миллиардов рублей.
2021-12-14T21:31:43+03:00
2021-12-14T21:31:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 14 декабря 2021
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