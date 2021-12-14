Президент Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами в новогодние праздники

Президент Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами в новогодние праздники. Соответствующее поручение министру финансов глава государства дал во время совещания с правительством. На эти цели из бюджета планируется выделить 8 миллиардов рублей.