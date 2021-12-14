В Екатеринбурге ограблен банк

По данным правоохранителей, налетчик тщательно готовился, выбрал удачное время и быстро скрылся, забрав около 10 миллионов рублей. Полиция разыскивает предполагаемого злоумышленника, — сообщают в региональном управлении МВД. По данным правоохранителей, налетчик тщательно готовился, выбрал удачное время и быстро скрылся, забрав около 10 миллионов рублей. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Полицейские опрашивают потерпевших и анализируют записи с камер видеонаблюдения.