В Екатеринбурге ограблен банк

По данным правоохранителей, налетчик тщательно готовился, выбрал удачное время и быстро скрылся, забрав около 10 миллионов рублей. Полиция разыскивает предполагаемого злоумышленника, — сообщают в региональном управлении МВД. По данным правоохранителей, налетчик тщательно готовился, выбрал удачное время и быстро скрылся, забрав около 10 миллионов рублей. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Полицейские опрашивают потерпевших и анализируют записи с камер видеонаблюдения.
2021-12-14T21:11:05+03:00
2021-12-14T21:11:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2951800-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:11, 14 декабря 2021
Загрузка комментариев...