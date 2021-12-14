ГД приняла в I чтении законопроект, он обяжет спортсменов, перешедших в зарубежные клубы, компенсировать обучения в РФ

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает спортсменов при переходе в зарубежные клубы компенсировать стоимость обучения в российском вузе. Этот законопроект был внесен в сентябре правительством. Он будет распространяться на игроков, не достигших 23 лет. В каких конкретно видах спорта, позже определят в Белом доме.

Советник генерального директора телеканала Росся, спортивный комментатор телеканала Матч-ТВ Дмитрий Губерниев считает, что законопроект о компенсациях при переходе молодых спортсменов в зарубежные клубы является оправданным. Об этом он сказал Эху

В особых случаях спортсменов могут освобождать от компенсации