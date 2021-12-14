Основатель правозащитного центра Gulagu.net Осечкин объявил о еще одном добытом видеоархиве с пытками заключенных

На этот раз , по его словам, записи общим весом более 200 гигабайт относятся к истязаниям в исправительных учреждениях Красноярского и Приморского краев, а также Забайкалья и охватывают период с 2016 по 2019 годы. Имя человека, передавшего правозащитникам файлы, не разглашается.

Ранее тот же правозащитный центр начал публиковать другой архив, преимущественно с пытками и изнасилованиями по Саратовской области. Директор ФСИН ушел в отставку, возбуждено несколько уголовных дел. Парламентарии начали подготовку законопроекта с отдельной статьей уголовного кодекса за пытки.

