МВД будет уведомлять владельцев машин и квартир о вскрытии в течение суток

Соответствующий проект приказа подготовлен для подписи министром Владимиром Колокольцевым. Согласно ему, уведомление можно будет направлять лично, по факсу, электронной или обычной почте.

8 декабря Госдума утвердила в окончательном чтении законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции, который, в частности, предусматривает доступ для полиции на частные территории для задержания предполагаемых преступников.

