В Туве возбуждено уголовное дело после массового отравления детей, — сообщает региональное управление МВД

Минувшей ночью там госпитализировали с признаками пищевого отравления 74 воспитанника кадетского корпуса. В общей сложности недомогание почувствовали 79 детей и подростков. Образовательное учреждение закрыли на карантин, оставшихся воспитанников перевели на дистанционное обучение. Возбуждено уголовное дело.
2021-12-14T20:36:13+03:00
2021-12-14T20:36:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2951792-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:36, 14 декабря 2021
Загрузка комментариев...