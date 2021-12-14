В Туве возбуждено уголовное дело после массового отравления детей, — сообщает региональное управление МВД

Минувшей ночью там госпитализировали с признаками пищевого отравления 74 воспитанника кадетского корпуса. В общей сложности недомогание почувствовали 79 детей и подростков. Образовательное учреждение закрыли на карантин, оставшихся воспитанников перевели на дистанционное обучение. Возбуждено уголовное дело.