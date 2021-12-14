Президент Владимир Путин выступил против ограничений и QR-кодов на транспорте перед новогодними каникулами

Об этом он сказал на заседании с членами оперативного штаба по борьбе с ковидом, которая проходила в режиме видеоконференции и транслировалась в эфире государственного телевидения. По мнению Путина, проверка кодов вакцинации на транспорте в канун праздников принесла бы много неудобств гражданам.

Ранее в Госдуму внесли два законопроекта о кодах для допуска в общественные места и на транспорт. Второй законопроект вчера сняли с рассмотрения.

