Основной свидетель по делу блогера Юрия Хованского несколько раз менял свои показания

Это сообщает телеграм-канал База со ссылкой на материалы следствия. По его данным, на допросе 1 сентября Андрей Нифедов говорил о некоей песни про чеченцев авторства Хованского с исполненем в 2012 году, однако через пять дней уже утверждал, что она исполнялась в 2018-м.

Хованского судят по делу об оправдании терроризма из-за его песни о теракте на мюзикле Норд-Ост. Время исполнения является ключевым обстоятельством, так как в случае если это происходило в 2012-м, как настаивает защита, то по этой статье истек срок давности.

