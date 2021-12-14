Максимальная стоимость платной парковки в Москве вырастет с 380 до 450 рублей в час, — объявили в Департаменте транспорта в столице Такой тариф будет действовать с с 24 декабря с 8 утра до 9 вечера на 53 наиболее загруженных улицах в центре. Ночью час парковки будет стоит 400 рублей. По оценке мэрии, повышение цен поможет освободить до 10-15% мест.

Автомобильный эксперт Сергей Асланян полагает, что парковка в центре Москвы дорожает из-за бездействия правоохранительных органов. Об этом он сказал «Эху».

В то же время на 29 улицах тарифы снижаются, чтобы перенаправить потоки автомобилей. Также увеличат число парковок, предназначенных специально для жителей районов. В общей сложности изменения коснутся 14%