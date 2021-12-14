Таковы результаты опроса Левада Центра*. Маловероятным такой сценарий назвали 38% опрошенных, вполне вероятным 36%, и неизбежным еще 3%. То, что это совершенно исключено считают 15%, еще 8% затруднились с ответом. При этом две трети россиян назвали инициатором конфликта Украину либо США и другие страны НАТО, и только 4% считают, что в нем виновата Москва.
Левада Центр* признан в Росси иностранным агентом
Более трех четвертей россиян верят, что напряженность на границе с Украиной может перерасти в войну двух государств
Таковы результаты опроса Левада Центра*. Маловероятным такой сценарий назвали 38% опрошенных, вполне вероятным 36%, и неизбежным еще 3%. То, что это совершенно исключено считают 15%, еще 8% затруднились с ответом. При этом две трети россиян назвали инициатором конфликта Украину либо США и другие страны НАТО, и только 4% считают, что в нем виновата Москва.