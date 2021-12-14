В Белоруссии теперь можно будет получить до 12 лет колонии за призывы к санкциям против республики

А также отдельных ее граждан и организаций. Соответствующий закон подписал Александр Лукашенко. Максимальный срок предусматривается за призывы, которые вылились в реальные санкции.

На прошлой неделе Евросоюз , США. Великобритания и Канада ввели новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко из-за того, что он начал пропускать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока к границам с Польшей и Литвой.

