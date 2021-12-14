Приговор по делу историка и правозащитника Юрия Дмитриева огласят 27 декабря в Петрозаводском городском суде

Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери. Прокуратура ранее требовала осудить его на 15 лет колонии строгого режима. Также среди пунктов обвинения фигурирует хранение оружия.

Сегодня в социальных сетях проходит марафон в поддержку Дмитриева, в котором участвуют политики, журналисты, актеры и все, кто хочет его поддержать.

Дмитриев возглавляет карельское отделение общества «Мемориал*», признанного иноагентом и известен раскопками останков жертв НКВД в урочище Сандармох. К настоящему времени он уже осужден на 13 лет колонии строгого режима.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.