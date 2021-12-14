Депутат Чепа считает, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию с приговором Тихановскому

«Я считаю, что это чисто внутренние дела Белоруссии. Будь то, в Белоруссии, будь то люди, которые штурмовали Капитолий и их сажают на большие сроки — это внутренние дела страны. Трудно вмешиваться в это и, наверное, не нужно вмешиваться никогда в такие вещи», – считает депутат.

Чепа отметил, что и сам не будет осуждать вынесенный приговор. «Если это в соответствии с законодательством Белоруссии, вмешиваться здесь и осуждать лично я не буду», – заключил он.

В Белоруссии приговорили к 18 годам колонии строгого режима незарегистрированного на прошлогодних президентских выборах оппозиционного кандидата Сергея Тихановского. На него завели сразу несколько уголовных дел: об организации массовых беспорядков, о разжигании вражды и воспрепятствовании работе ЦИК. Приговоры вынесены и в отношении пятерых его соратников, их приговорили к срокам от 14 до 16 лет.