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19:05, 14 декабря 2021

Районная администрация обещает помощь женщине, которая попала в реанимацию после падения сосульки

33-летняя женщина с открытой черепно-мозговой травмой сейчас в коме. В Мариинскую больницу ее доставили в крайне-тяжелом состоянии после того, как на голову ей упала ледяная глыба. Несчастный случай произошел в Адмиралтейском районе, его уже прокомментировала администрация. Чиновники ищут родственников женщины, чтобы предложить помощь. Кроме того, по словам замглавы района, собственника коммерческого здания неоднократно просили почистить крышу от наледи, однако тот просьбы проигнорировал. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Это второй за сезон случай падения сосульки на человека в Петербурге, утром в больницу в тяжелом состоянии попал пятидесятилетний мужчина. После этого чиновники сообщили, что городская управляющая организация, которая обслуживает дом, уже чистит крышу. В этом случае уголовное дело пока никто заводить не стал.

Проблема с сосульками стоит перед Петербургом почти каждую зиму. Несколько лет назад в городе создали специальное подразделение полиции, которое отслеживало появление наледи на городских крышах.


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