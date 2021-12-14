Срок действия QR-кодов у переболевших ковидом москвичей будет увеличен вдвое. Изменения вступят в силу 20 декабря

Продление срока действия электронных сертификатов уже одобрено на федеральном уровне, поэтому столичные власти приводят местные законы в соответствие с общероссийскими правилами. У переболевших ковидом QR-код будет действовать не полгода, а год. Нынешним обладателям сертификата срок будет продлен автоматически.

Вместе с тем указом мэра сокращен срок действия сертификата на основании отрицательного ПЦР-теста. Он будет актуален не три, а только два дня. Такие меры, по словам Сергея Собянина, связаны с распространением нового более заразного штамма омикрон.

Коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и раньше, будут действовать в течение года.

Глава города отметил, что за неделю количество заболевших ковидом и число госпитализаций снизилось.

В столице хотя бы один компонент вакцины получили почти 6 миллионов человек.