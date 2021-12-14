Премии «Профессия журналист -2021» вручили сотрудникам сразу нескольких изданий, признанных иноагентами

«Лучшим интервью» признано шоу на YouTube «Скажи Гордеевой» Екатерины Гордеевой, которая раньше выходила на сайте «Медузы*», «лучшим расследованием» объявили материал Екатерины Арениной для издания «Важные истории*» о сотрудниках ФСИН, продвигающихся по карьерной службе несмотря на обвинения в пытках заключенных.

Премию получил репортаж журналистки Дождя* Марии Борзуновой о белорусских протестах. Также жюри отметило Елену Костюченко и Юрия Козырева за статью о жизни в российских психоневрологических интернатах для Новой газеты и документальный фильм к 15-й годовщине убийства Анны Политковской, снятый коллективом авторов того же издания.

Премия «Профессия — журналист» учреждена в 2016-м предпринимателем и политэмигрантом Михаилом Ходорковским.

Издания Медуза* и Важные истории*, а также телеканал Дождь* российский Минюст считает иностранными агентами.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом. Издание "Важные истории" - СМИ, признанное иностранным агентом. Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.