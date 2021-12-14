Инсайдер оштрафовано в общей сложности на миллион рублей за нарушение правил маркировки в статусе иностранного агента

Таганский суд выписал Инсайдеру* два штрафа по пятьсот тысяч рублей, за то, что не все материалы помечались упоминанием о том, что СМИ внесено Роскомнадзором в список иностранных агентов. Доступ к сайту будет ограничен как только решение суда вступит в силу. Суд принял в производство дело о блокировке Инсайдера*, впрочем, главного редактора издания Романа Доброхотова это не смущает. У него есть план дальнейших действий

Доброхотов, который в октябре перешел российско-украинскую границу в обход контрольно-пропускных пунктов ранее говорил о том, что не собирается исполнять как он выразился «безумные законы и будет продолжать работать как и раньше».

По состоянию на начало декабря в России статус иностранного агентства присвоен 103 средствам массовой информации.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.