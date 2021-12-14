Политический аналитик Шкляров считает, что приговор Тихановскому – это сигнал населению и месть успеху Тихановской

Политический аналитик Шкляров считает, что приговор Сергею Тихановскому – это сигнал населению и месть успеху Светланы Тихановской. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что мы видим — это ужасно, а с другой стороны предсказуемо. Власть идет тем маршрутом и тем методом, которым она всегда шла. А сейчас особенно идет, несмотря ни на что, транслируя сигнал, что так будет с каждым, кто покусится, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, этот приговор — это определенный знак мести Светлане Тихановской и тому успеху, которого она за полтора года достигла, и той работе, которую она делает. Это можно даже рассматривать как оценку ее деятельности. В-третьих, режим все же исходит из того, что он задержится на какое-то время, и режим надеется, что это будет, как и раньше, возможность расторговывать эти сроки, может следующему президенту или администрации, с Западом», – рассказал Шкляров.

Он считает, что у Тихановского не было выбора уехать из страны до задержания. «Я не думаю, что у Сергея был выбор уехать или не уехать, мы же помним, как он был арестован. Я не думаю, что существовал выбор у Светланы Тихановской, когда у вас арестован муж и дети в опасности. Поэтому говорить о выборе в этом случае очень тяжело и, наверное, несправедливо, потому что выбор никто не давал, а у истории на все есть свой выбор», – рассуждает Шкляров.

По мнению аналитика, Тихановский не будет отбывать весь срок. «Это всего лишь число и эта несправедливость кончится задолго до этих 18 лет», – заключил он.

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский получил 18 лет колонии строгого режима. Вместе с соратниками, его признали виновным в подготовке массовых беспорядков. Защита Тихановского намерена обжаловать приговор.