ГД приняла в I чтении законопроект, он обяжет спортсменов, перешедших в зарубежные клубы, компенсировать обучения в РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает спортсменов, перешедших в зарубежные клубы, компенсировать стоимость обучения в российском вузе. Этот законопроект был внесен в сентябре правительством. Он будет распространяться на игроков, не достигших 23 лет. В каких конкретно видах спорта, позже определят в Белом доме.

В особых случаях спортсменов могут освобождать от компенсации

