У всех россиян, вернувшихся из Африки с омикрон-штаммом коронавируса, болезнь протекает в легкой форме

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в обсерваторах на данный момент остаются почти 200 приехавших из Африки туристов, из которых заражение омикроном выявлено у 16, а клинические симптомы наблюдаются у 17 человек. Большая часть из них были привиты от ковида, либо ранее болели. Есть даже такие, кто и переболел, и привился.

Среди наиболее распространенных симптомов лихорадка, слабость и головная боль, нарушения вкуса и обоняния встречаются крайне редко.

